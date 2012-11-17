Опыт в:

- доработке и частичной разработке программной части сайтов (PHP)

- написании модулей для популярных CMS (Joomla, Wordpress, PrestaShop, VirtueMart, Magento)

- поиске и исправлении чужих ошибок, очистке сайтов от вирусов и подобной ереси

- SEO

- прочих вопросах, связанных с разработкой для веб

- парсинге данных

- верстке страниц (HTML+CSS/LessCSS+JavaScript/jQuery)

- создании небольших приложений под Android (Java, C# => Java)

- создании небольших приложений под Windows (C#)

- долгосрочной поддержке сданных проектов(багфикс, небольшие переделки по желанию клиента и пр.)

...и не только:)

Имею опыт работы в двух веб-студиях.

Энтузиаст. За действительно интересные задачи готов браться даже за небольшую плату.