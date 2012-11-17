Опыт в:
- доработке и частичной разработке программной части сайтов (PHP)
- написании модулей для популярных CMS (Joomla, Wordpress, PrestaShop, VirtueMart, Magento)
- поиске и исправлении чужих ошибок, очистке сайтов от вирусов и подобной ереси
- SEO
- прочих вопросах, связанных с разработкой для веб
- парсинге данных
- верстке страниц (HTML+CSS/LessCSS+JavaScript/jQuery)
- создании небольших приложений под Android (Java, C# => Java)
- создании небольших приложений под Windows (C#)
- долгосрочной поддержке сданных проектов(багфикс, небольшие переделки по желанию клиента и пр.)
...и не только:)
Имею опыт работы в двух веб-студиях.
Энтузиаст. За действительно интересные задачи готов браться даже за небольшую плату.
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