ПРИВЛЕКАЮ КЛИЕНТОВ В ВАШ БИЗНЕС с помощью яндекс.директ

Привет! Меня зовут Гамзат МухумаевБуду рад знакомству! И в этой записи я решил написать о всем, чем я могу быть Вам полезен.В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ.И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в @ppc_academy (АКАДЕМИИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ) у Дмитрия Михеева.В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио. Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готов настроить Вам проект на очень привлекательных условиях:Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО.Последующие 3 проекта - со скидкой 50%.Еще 3 проекта - со скидкой 30%.Ну а дальше буду брать проекты уже по полной стоимости - от 6 990 рублей за базовую настройку.Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника.Если у Вас есть бизнес или планируете протестирть какой-то новый проект, скорее пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы.По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом:

Вк: id190705501

Отзывы будут находится в вк Телефон:+7 977 956-80-57 звонки+7 909 142-86-70 ватсап и телеграммСкайп: gamzat.spitПочта: [email protected]