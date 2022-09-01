Монтаж видео, рисование илюстраций, создание различных графических дизайнов и тому подобное.

Исагалиев Шынболат Калаувич специальность Графический дизайнер. Умею работать с такими программами как adobe premiere pro, adobe photoshop, adobe ilustrator. Имею навык в разработке фирменного стиля, Логотипов, Листовок, рекламных флаеров, баннеров, плакатов и так далее. Имею опыт работы с монтожом аудио и видео. Также рисую арты, илюстраций и картины в формате CG.( при помощи графического планшета)

Контакты: 87051850595

Вконтакте: https://vk.com/shik1489

Инстаграм: https://www.instagram.com/shynbolat.isagaliyev/