handmaking

Надежда handmaking

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка интернет-магазина

    Необходима разработка интернет-магазина. Админка будет очень похожа по своему принципу на админку Вамшопа. Проще всего было бы усовершенствовать его админку, но мы не хотим создавать на нем новый сайт по причине неактуальности этого движка и ...

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать логотип для ИМ материалов для рукоделия

    $50

    Ассортимент интернет-магазина - в основном, всевозможные декоративные ленты. Цвета логотипа: сочные, яркие (салатовый, розовый, ярко-голубой, желтый и т.п.) Нужно сделать 2 варианта логотипа, 1-й - на шапку сайта, размещен будет по центру, должен быть вытянут по ширине. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание интернет-магазина на Опен-карте/Симпле

    Требуется создание интернет-магазина (материалы для рукоделия) на системе OpenCart либо Simpla (выбраны из соображений чистого и актуального кода). Доработка по техзаданию (см. прикрепленный файл). Дизайн в техзадании не описан, т.к. сложно изложить пожелания в тексте. Но ...

    OpenCartSimpla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать логотип и название для магазина

    Нужно создать логотип и название для интернет-магазина материалов для рукоделия. Магазин специализируется на большом количестве всевозможных тканевых лент, но есть и другие материалы. www.handmaking.com.ua. К стилю данного магазина привязываться не нужно. Название должно быть универсальным: одновременно и для ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создать логотип для ИМ материалов для рукоделия
Очень интересный конкурс, четкая постановка задачи и сопровождение. Надежда заинтересованный заказчик и коммуникабельный человек. Благодарю за ваш выбор и доброе сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации.
Спасибо Алле за профессиональную работу, приятное общение, короткие сроки работы. Выбрала ее вариант в конкурсе на разработку логотипа для магазина материалов для рукоделия. С первого общения почувствовалось, что Алла - дизайнер по призванию, профессионал, а не любитель. Не просто нарисовала, а продумала всё до мелочей.
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