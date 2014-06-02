Необходимо выполнить 8 задач: по исправлению ошибок и добавлению новых функций, смотрите прикрепленный файл.
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходима разработка интернет-магазина. Админка будет очень похожа по своему принципу на админку Вамшопа. Проще всего было бы усовершенствовать его админку, но мы не хотим создавать на нем новый сайт по причине неактуальности этого движка и ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Ассортимент интернет-магазина - в основном, всевозможные декоративные ленты. Цвета логотипа: сочные, яркие (салатовый, розовый, ярко-голубой, желтый и т.п.) Нужно сделать 2 варианта логотипа, 1-й - на шапку сайта, размещен будет по центру, должен быть вытянут по ширине. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется создание интернет-магазина (материалы для рукоделия) на системе OpenCart либо Simpla (выбраны из соображений чистого и актуального кода). Доработка по техзаданию (см. прикрепленный файл). Дизайн в техзадании не описан, т.к. сложно изложить пожелания в тексте. Но ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно создать логотип и название для интернет-магазина материалов для рукоделия. Магазин специализируется на большом количестве всевозможных тканевых лент, но есть и другие материалы. www.handmaking.com.ua. К стилю данного магазина привязываться не нужно. Название должно быть универсальным: одновременно и для ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт10 лет назад