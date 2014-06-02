handmaking

Спасибо Алле за профессиональную работу, приятное общение, короткие сроки работы. Выбрала ее вариант в конкурсе на разработку логотипа для магазина материалов для рукоделия. С первого общения почувствовалось, что Алла - дизайнер по призванию, профессионал, а не любитель. Не просто нарисовала, а продумала всё до мелочей.