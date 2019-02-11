Разрабатываю сайты и фирменный стиль со своей командой

Думаешь пришло время оформить свой фирменный стиль?

Поздравляю, тебе невыносимо повезло - Ты попал по адресу. Опыт более 5 лет.

Упакую в красивую обложку, сделаю фирменный логотип, баннеры и листовки все на ваш цвет и вкус. Можно и на мой :)

Так же занимаюсь созданием сайтов и еще продвижением SEO, контекстная реклама.

Дизайн визиток для Вашего бизнеса в ПОДАРОК!

Умело пользуюсь:

• Adobe After Effects

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Adobe inDesign

• Adobe XD

• FTP клиент

• html5, css3, less, js, jQuery, ajax, php, mysql

• Yandex direct, Yandex metrika

• Goodle Adwords, Google analytics

• Таргетированная реклама (Вконтакте, Facebook, Instagram)

Портфолио: https://disk.yandex.ru/d/1udmsmuQxWPrxg

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