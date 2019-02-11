handshake

Ильнур Загидуллин handshake

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разрабатываю сайты и фирменный стиль со своей командой

Думаешь пришло время оформить свой фирменный стиль? 

Поздравляю, тебе невыносимо повезло - Ты попал по адресу. Опыт более 5 лет. 

Упакую в красивую обложку, сделаю фирменный логотип, баннеры и листовки все на ваш цвет и вкус. Можно и на мой :) 

Так же занимаюсь созданием сайтов и еще продвижением SEO, контекстная реклама. 

Дизайн визиток для Вашего бизнеса в ПОДАРОК! 

Умело пользуюсь: 

• Adobe After Effects

• Adobe Photoshop 

• Adobe Illustrator

• Adobe inDesign

• Adobe XD

• FTP клиент 

• html5, css3, less, js, jQuery, ajax, php, mysql 

• Yandex direct, Yandex metrika 

• Goodle Adwords, Google analytics 

• Таргетированная реклама (Вконтакте, Facebook, Instagram) 

Портфолио: https://disk.yandex.ru/d/1udmsmuQxWPrxg

Не жди, Звони!

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxInDesignIllustratorPhotoshopAfter EffectsGoogle Ads