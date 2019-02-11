Ильнур Загидуллин handshakehandshake
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разрабатываю сайты и фирменный стиль со своей командой
Думаешь пришло время оформить свой фирменный стиль?
Поздравляю, тебе невыносимо повезло - Ты попал по адресу. Опыт более 5 лет.
Упакую в красивую обложку, сделаю фирменный логотип, баннеры и листовки все на ваш цвет и вкус. Можно и на мой :)
Так же занимаюсь созданием сайтов и еще продвижением SEO, контекстная реклама.
Дизайн визиток для Вашего бизнеса в ПОДАРОК!
Умело пользуюсь:
• Adobe After Effects
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe inDesign
• Adobe XD
• FTP клиент
• html5, css3, less, js, jQuery, ajax, php, mysql
• Yandex direct, Yandex metrika
• Goodle Adwords, Google analytics
• Таргетированная реклама (Вконтакте, Facebook, Instagram)
Портфолио: https://disk.yandex.ru/d/1udmsmuQxWPrxg
Не жди, Звони!
Действие аккаунта приостановлено!