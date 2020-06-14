Разработка и оформление фирменного стиля; создание фирменного знака компании: эмблем‚ логотипов‚ визиток‚ плакатов, создание рекламной и сувенирной п
Владею рисованием от руки, обладаю образным мышлением,
креативным мышлением.
Творческий подходом к решению поставленных задач,
развитое воображение и способность находить новые пути
решения для старых проблем, умение услышать и понять
заказчика.
Умение работать с большим объемом информации.
Хорошо владею программами Abode Photoshop, Corel DRAW,
Abode Illustrator, также имею поверхностные знания в
Autodesk 3ds max.
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