hannano

Анна hannano

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка и оформление фирменного стиля; создание фирменного знака компании: эмблем‚ логотипов‚ визиток‚ плакатов, создание рекламной и сувенирной п

Владею рисованием от руки, обладаю образным мышлением, 

креативным мышлением. 

Творческий подходом к решению поставленных задач, 

развитое воображение и способность находить новые пути 

решения для старых проблем, умение услышать и понять 

заказчика.

Умение работать с большим объемом информации.

Хорошо владею программами Abode Photoshop, Corel DRAW, 

Abode Illustrator, также имею поверхностные знания в 

Autodesk 3ds max.

Illustrator3ds MaxPhotoshop