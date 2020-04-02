Музыкант, аранжировщик

Профессионально занимаюсь музыкой уже 15 лет. Огромный опыт работы самого разного профиля: создание аранжировок, звукозапись, сведение, набор нот, партитур. Плюсы - всегда есть возможность оживить Вашу фонограмму или аранжировку исполнением настоящих профессиональных музыкантов.