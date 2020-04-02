Игорь Гарюшин hanuripoikahanuripoika
36 летРоссия/Петрозаводск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Музыкант, аранжировщик
Профессионально занимаюсь музыкой уже 15 лет. Огромный опыт работы самого разного профиля: создание аранжировок, звукозапись, сведение, набор нот, партитур. Плюсы - всегда есть возможность оживить Вашу фонограмму или аранжировку исполнением настоящих профессиональных музыкантов.
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Портфолио
- Петля демо88 просмотров
- Купола острова Кижи демо100 просмотров
- Авдеевская кадриль демо170 просмотров
- Kalliolle демо103 просмотра
- Hyva ilta демо97 просмотров