Необходимо создать сайт для продажи путевок гостиниц Полуинформативный полукоммерческий ресурс с одной стороны информация. Карты, описания, история и проч. с другой стороны база данных предложений от гостиниц, с возможностью заказа путевок. Так же у сайта должна быть вторая ...