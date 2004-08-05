$40
необходима анкета для сайта для выбора моделей будущей продукции в кратце... 5-6 страниц где будут картинки с формами и вопросами. Сброс результатов анкетирования на е-майл
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
19 лет назад
необходима анкета для сайта для выбора моделей будущей продукции в кратце... 5-6 страниц где будут картинки с формами и вопросами. Сброс результатов анкетирования на е-майл
Необходимо создать сайт для продажи путевок гостиниц Полуинформативный полукоммерческий ресурс с одной стороны информация. Карты, описания, история и проч. с другой стороны база данных предложений от гостиниц, с возможностью заказа путевок. Так же у сайта должна быть вторая ...