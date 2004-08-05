hanze

Гость hanze

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анкета-опросник

    $40

    необходима анкета для сайта для выбора моделей будущей продукции в кратце... 5-6 страниц где будут картинки с формами и вопросами. Сброс результатов анкетирования на е-майл

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Гостиница

    $600

    Необходимо создать сайт для продажи путевок гостиниц Полуинформативный полукоммерческий ресурс с одной стороны информация. Карты, описания, история и проч. с другой стороны база данных предложений от гостиниц, с возможностью заказа путевок. Так же у сайта должна быть вторая ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад