Дмитрий Соколов haos-clubhaos-club
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Занимаюсь созданием и продвижением сайтов в интернете, раскруткой,индексакцией.Делаю баннеры, анимащии.Интерактивная реклама.Работа с программами Photoshop cs 9,Corell Draw 12,Adobe Illustrator,Front Page,Dreamweawer v8.0,Fireworksv8.0,Flash Professional v8.0, имею свою коллекцию программ для раскрутки сайтов, регистрации каталогов(более 18000 каталогов). Полный комплес инструментов для разных видов работ.
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