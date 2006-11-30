Занимаюсь созданием и продвижением сайтов в интернете, раскруткой,индексакцией.Делаю баннеры, анимащии.Интерактивная реклама.Работа с программами Photoshop cs 9,Corell Draw 12,Adobe Illustrator,Front Page,Dreamweawer v8.0,Fireworksv8.0,Flash Professional v8.0, имею свою коллекцию программ для раскрутки сайтов, регистрации каталогов(более 18000 каталогов). Полный комплес инструментов для разных видов работ.