Меня зовут Серафима Михайлова. Я независимый графический дизайнер, художник, иллюстратор, специализирующийся на графическом дизайне, разработке логотипов, леттеринге, иллюстрации.

За 2 года работы я успела реализовать множество проектов и идей моих клиентов. Мои опыт и знания помогают мне реализовать любое желание и идею клиента. Моя цель в работе - достижение идеального результата заказа моего клиента/

Я работаю как с частными заказчиками, так и с агентствами и студиями.

Есть желание создать новый проект? Давайте осуществим его вместе!

Мой навыки и работы — behance.com/happiestsim

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