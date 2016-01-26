Серафима Михайлова happiestsimhappiestsim
37 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Меня зовут Серафима Михайлова. Я независимый графический дизайнер, художник, иллюстратор, специализирующийся на графическом дизайне, разработке логотипов, леттеринге, иллюстрации.
За 2 года работы я успела реализовать множество проектов и идей моих клиентов. Мои опыт и знания помогают мне реализовать любое желание и идею клиента. Моя цель в работе - достижение идеального результата заказа моего клиента/
Я работаю как с частными заказчиками, так и с агентствами и студиями.
Есть желание создать новый проект? Давайте осуществим его вместе!
Мой навыки и работы — behance.com/happiestsim
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