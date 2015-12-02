Менеджер (консультант) интернет магазина,администрирование соц.сетей, набор текста.

Меня зовут Катерина, мне 23 года, более 2х лет работаю удаленно.

Студентка заочного отделения МГОУ им. Черномырдина (нене в сост.МАМИ) факультета "Менеджмента и экономической политики".

Обучалась удаленному заработку в "РД2" , имею опыт работы на таких позициях как:

-личный помощник

-рерайт

-копирайт

-администратор соц.сетей (вк,фб)

-менеджер интернет магазина (онлайн консультант)

-набор текста

Со всей ответственностью подхожу к выполнению поставленных задач,делаю все в максимальные сроки,работаю на результат.

Уверенный пользователь ПК (Word,Excel)

Высокая скорость печати

Исполнительна,не конфликтная,организованная,пунктуальная

С удовольствием пробую себя в новых сферах, открыта к интересным предложениям!

Мои контакты:

http://vk.com/katerinaasabina

https://www.facebook.com/katarina.asabina

скайп Asabinarina

почта [email protected]