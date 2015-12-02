Меня зовут Катерина, мне 23 года, более 2х лет работаю удаленно.
Студентка заочного отделения МГОУ им. Черномырдина (нене в сост.МАМИ) факультета "Менеджмента и экономической политики".
Обучалась удаленному заработку в "РД2" , имею опыт работы на таких позициях как:
-личный помощник
-рерайт
-копирайт
-администратор соц.сетей (вк,фб)
-менеджер интернет магазина (онлайн консультант)
-набор текста
Со всей ответственностью подхожу к выполнению поставленных задач,делаю все в максимальные сроки,работаю на результат.
Уверенный пользователь ПК (Word,Excel)
Высокая скорость печати
Исполнительна,не конфликтная,организованная,пунктуальная
С удовольствием пробую себя в новых сферах, открыта к интересным предложениям!
Мои контакты:
https://www.facebook.com/katarina.asabina
скайп Asabinarina
почта [email protected]