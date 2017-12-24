Frontend разработчик

Доброго времени суток. Занимаюсь версткой больше чем 1.5 года и за это время приходилось делать множество разнообразных работ. Помимо классической связки HTML, CSS, JS так же использую препроцессоры Sass/Stylus, сборщик проектов Gulp, с JS плавно перехожу на CoffeScript по мере изучения. Все это помогает ускорить верстку на сколько это возможно и предоставить готовый результат заказчику. Платный профессиональных курсов я не проходил и как сам считаю - в таковых не нуждаюсь, так как их цель - дать базовое представление о чем-либо человеку, не имеющему никакого представления с чего ему начать. Мир IT движется с огромной скоростью и тут нет возможности остановить свое обучение и в связи с этим стараюсь не стоят на месте, а двигаться, узнавать для себе что-то новое и применять это сразу же на практике. По поводу сроков выполнения работ - если есть четко поставленная задача, то и работа будет сделана точно в срок. Вот вкратце рассказал о себе) Жду ваших предложений, с уважением, Ростислав.