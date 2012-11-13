happyleons

Мы очень любим сложные проекты. Или простые, но красивые. Или страшненькие, но обаятельные..

Любим придумывать, рисовать и радовать (если никто не просит огорчить..))

Постараемся предложить оптимальное решение, используя весь накопленный опыт (а этого добра немало, несмотря на то, что мы до сих пор удивляемся и учимся...)

Рады сотрудничеству длительному и продуктивному- во всех смыслах.

Не любим задачи из серии "надо вчера", потому, что такие заказы редко удается сделать хорошо (пожалейте наших детей — им неинтересно скакать на бесчувственных от осатанелого цейтнота папиных тушках))

Не любим заказы, сформулированные как "подешевле" — всегда есть какой-нить оптимальный баланс между качеством и стоимостью (иначе есть риск получить дисбаланс между тем, что бы вы хотели получить, и тем, что вы получите...)

Любим проекты полного цикла — придумать, нарисовать, спроектировать интерфейсы, написать клиент, сервер и вдохнуть в это жизнь, радуясь тому, что это живет и работает)

На связи с 7 утра до 7 вечера по московскому времени. На телефоне — всегда.