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Данное предложение включает в себя полноценный интернет-магазин с "простым" дизайном. Для вашего сайта будет создан дизайн с применением ваших фирменных цветов и символики, установлена система управления сайтом которая позволит вам полностью управлять своим магазином. Его функционал:модуль "Интернет-магазин"модуль "Баннеры"модуль "Лента новостей"модуль "Регистрация"модуль "Рассылка"модуль "Фотогалерея"модуль "Форма обратной связи"модуль "Поиск по сайту"Срок исполнения: 8 рабочих дней - от 21 000 р. РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА SHOP -2. Данное предложение включает в себя полноценный интернет магазин с проработкой индивидуального графического дизайна всех уникальных страниц сайта, систему управления сайтом. Его функционал:модули "Интернет-магазин", "Баннеры" и другие модули, перечисленные в тарифе "Интернет-магазин Shop -1";модуль взаимодействия с системой электронных платежей "Робокасса";модуль скидки.Срок исполнения: 30 рабочих дней - от 28 000 р. СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА SHOP -3, преимущества:Интернет-магазин автоматически вычисляет хиты продаж;Возможность оставлять отзывы о товаре и голосовать за товар;Все адреса в магазине ЧПУ (человекопонятные URL) - адреса всех разделов и товаров генерируются автоматически в виде транслитерации ее русского названия;Баннерная система - позволяет размещать текстово-графические рекламные блоки на сайте, либо баннеры с баннерных бирж, вести рекламную компанию;Система скидок позволяет устанавливать скидку на товары группе пользователей.Корзина с различными возможностями — размещением товаров в корзине для неавторизированных пользователей, удалением товаров из корзины, пересчетом товаров в корзине;Оптимизация для поисковых роботов благодаря указанию мета-тегов (заголовок, описание страницы, ключевые слова) для каждого товара и раздела;Быстрая работа сайта достигается использованием системы кэширования и компрессии передаваемых пользователю данных;Система управления сайтом многофункциональна, современна, проста в изучении и удобна в пользовании.Кроме того, на интернет-магазинах существует возможность добавить оплаты прямо через интерфейс установленной на сайте платежной системы. - от 43 000р. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.-Установка системы управления сайтом через web-интерфейс и обучении управлением сайтом или магазином сотрудников Вашей компании (движок сайта) - от 12 000р-Установка подробной статистики посещений – 5000р-Создание e-mail формы для отправки писем с сайта - 5000р -Поисковая система по сайту - от 5000р-Карта сайта - от 8000р-Книга отзывов – 10000р-Форум - от 18000р-Скрипт новостей - от 8000р-Проведение комплекса мероприятий по поисковому продвижению сайта - по договоренности.-Поддержка сайта - от 10000р в месяц.-Разработка и изготовление flash-заставки - от 8000р-Разработка и изготовление web-сайта полностью на flash-технологии - от 21000р-Сайт визитка от 21 000 руб-Корп. сайт от 28 000 руб-Интернет магазин от 48 000 руб-Веб порталы от 120 000 руб-разработка, сопровождение и развитие сайтов от 21000р-продвижение в поисковых системах и оптимизация поискового трафика (SEO) от 18000р-PR-сопровождение в Интернете (включая поисковые системы и социальные сети), фото- и видеопродвижение от 40000р-создание контента, ведение корпоративных блогов от 18000р-разработка сайтов для мобильных устройств от 18000р-Реклама в интернете , Контекстная реклама Яндекс, Гугл итд. от 18000рДругие варианты - по договоренности.Каждому нашему клиенту предоставляется доступ в личный кабинет сайта - Центр управления, где можно легко и просто управлять и собственным сайтом, и всеми необходимыми сервисами.Предлагаем спектр услуг по Рекламе в Яндекс, Google, Facebook, социальные сети и весь интернет - привлечение к Вам большего количества клиентов, а также Разработка Веб Сайтов и Интернет Магазинов:Оплата: Все формы оплаты включая yandexmoney, итд.Расчет ведется строго индивидуально. Можем подобрать любую рекламную кампанию на Ваш бюджет.Обращайтесь! Будем рады помочь развитию Вашего бизнеса!Позвоните Тел. +7 981 130 83 85 или отправьте заявку на создание сайта наш email rusmskspb (@)gmail.com , Веб студия «Happy-TV.ru» P.S. Цена при окончательной договоренности составляется индивидуально для каждого web-проекта. Вы можете узнать предварительную стоимость вашего будущего web-сайта, для этого необходимо просто позвонить: ЗВОНИТЕ договоримся: +7 981 130 83 85