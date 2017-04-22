Я творческий человек, берусь за интересные вдохновляющие проекты от копирайта до графики. Рисую, пишу стихи и тексты, эстет.

Я не типичный копирайтер, верстальщик, программер и т.д. Прежде всего я творческий человек и занимаюсь только интересными, на мой взгляд, проектами. Все, что касается дизайна, искусства, красоты, психологии, путешествий, флористики, поэзии, кулинарии, фотографии и эстетики меня заинтересует. Никакой "механической" и "технической" работы, все на вдохновении. Делаю прекрасным то, что попадает мне в руки и делаю это хорошо. Много путешествую, веду семейный бизнес и все время учусь новому. С ответственностью и любовью отнесусь к Вашему заказу, сделаю все красиво и талантливо.