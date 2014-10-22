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Денис
hardbullet1
hardbullet1
32 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Web разработка , PHP ,Mysql,JS(JQUERY,EXTJS)
Java,Ruby,С/C++
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Антон
botom
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
$300
10 баллов
11 лет назад
Нужно создать личный кабинет администратора
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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