hardbullet1

Денис hardbullet1

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Web разработка , PHP ,Mysql,JS(JQUERY,EXTJS)

Java,Ruby,С/C++

Отзывы заказчиков

botom
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
$300
10 баллов
11 лет назад
Нужно создать личный кабинет администратора
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!