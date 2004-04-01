ПОВАР

Жаров Олег Игоревич

повар горячего цеха

E-mail [email protected]

Тел. (моб.) +7 (909) 697-05-73

Проживание Москва (ст. м. Славянский бульвар)

Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа

Дата рождения 11.08.1988

Переезд Переезд невозможен

Примерная зарплата 30 000 руб.

Дата последнего изменения резюме 28.09.2010 22:48

Туризм/Гостиницы/Рестораны

Повар

Образование

Основное

2008 — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Коммерция, коммерсант 3 разряда

2006 — Государственное образлвательное учреждение профессиональное училище №113 г. Москвы, повар, повар 4 разряда

Повышение квалификации/курсы

2007 — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, контролер-кассир 3 разряда

2007 — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, продавец продовольственных и непродовольственных товаров 3 разряда

Профессиональный опыт

05.2009 - 04.2010 , Вооруженные силы России (призывник)

Повар

Первичная обработка продуктов. Заготовка полуфабрикатов. Приготовление холодных и горячих блюд.Выпечка хлебо-булочных изделий. Выход на 140 человек.

Оформление банкетного стола.

10.2008 - 04.2009 , Ресторанный дворик «Рублев»

Туризм/гостиницы/рестораны

Повар горячего цеха

Приготовление первых и вторых блюд от заготовок до конечного выхода продукта.

09.2005 - 06.2006 , Арт-клуб "Ностальжи"

Туризм/гостиницы/рестораны

Повар-кондитер

Обучение основам приготовления кондитерских изделий. Самостоятельное приготовление тортов, эклеров, комплементов.Приготовление выпечки. Работа с карамелью, шоколадом, глазурью. Создание композиций.

04.2004 - 07.2004 , Кафе "Меленка"

Туризм/гостиницы/рестораны

Повар

Производственная практика во время обучения. Приготовление пищи из полуфабрикатов: блюда холодной и горячей кухни.

Дополнительная информация Гражданство: Россия

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки Английский, базовые знания

Ключевые навыки

Работа по европейскому меню: в горячем и холодном цехе . Первичная обработка продуктов. Приготовление мясных‚ рыбных блюд‚ блюд из птицы, приготовление салатов‚ закусок, полуфабрикатов ,соусов, различных видов пассировок, кондитерских и хлебо-булочных изделий. Порционирование, оформление и раздача заказных блюд.

Подготовка рабочего места. Содержание рабочего места в чистоте, уборка в конце дня. Соблюдение правил личной гигиены.