Жаров Олег Игоревич
повар горячего цеха
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (909) 697-05-73
Проживание Москва (ст. м. Славянский бульвар)
Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа
Дата рождения 11.08.1988
Переезд Переезд невозможен
Примерная зарплата 30 000 руб.
Дата последнего изменения резюме 28.09.2010 22:48
Туризм/Гостиницы/Рестораны
Повар
Образование
Основное
2008 — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Коммерция, коммерсант 3 разряда
2006 — Государственное образлвательное учреждение профессиональное училище №113 г. Москвы, повар, повар 4 разряда
Повышение квалификации/курсы
2007 — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, контролер-кассир 3 разряда
2007 — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, продавец продовольственных и непродовольственных товаров 3 разряда
Профессиональный опыт
05.2009 - 04.2010 , Вооруженные силы России (призывник)
Повар
Первичная обработка продуктов. Заготовка полуфабрикатов. Приготовление холодных и горячих блюд.Выпечка хлебо-булочных изделий. Выход на 140 человек.
Оформление банкетного стола.
10.2008 - 04.2009 , Ресторанный дворик «Рублев»
Туризм/гостиницы/рестораны
Повар горячего цеха
Приготовление первых и вторых блюд от заготовок до конечного выхода продукта.
09.2005 - 06.2006 , Арт-клуб "Ностальжи"
Туризм/гостиницы/рестораны
Повар-кондитер
Обучение основам приготовления кондитерских изделий. Самостоятельное приготовление тортов, эклеров, комплементов.Приготовление выпечки. Работа с карамелью, шоколадом, глазурью. Создание композиций.
04.2004 - 07.2004 , Кафе "Меленка"
Туризм/гостиницы/рестораны
Повар
Производственная практика во время обучения. Приготовление пищи из полуфабрикатов: блюда холодной и горячей кухни.
Дополнительная информация Гражданство: Россия
Разрешение на работу в странах: Россия
Языки Английский, базовые знания
Ключевые навыки
Работа по европейскому меню: в горячем и холодном цехе . Первичная обработка продуктов. Приготовление мясных‚ рыбных блюд‚ блюд из птицы, приготовление салатов‚ закусок, полуфабрикатов ,соусов, различных видов пассировок, кондитерских и хлебо-булочных изделий. Порционирование, оформление и раздача заказных блюд.
Подготовка рабочего места. Содержание рабочего места в чистоте, уборка в конце дня. Соблюдение правил личной гигиены.