harleyuska

Здравствуйте!
Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.
5 причин выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовую работу, которая поможет Вам продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на облачное хранилище — вы сможете увидите свой будущий полноценный проект.
4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
5. Рекомендации. По окончанию работы у Вас будет желание сново обратиться и продолжить наше с Вами сотрудничество.
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Еремеев Андрей.