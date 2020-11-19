harleyuska

Photo | Video | Creative Direction | Photoshop | Adobe Premiere

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

5 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовую работу, которая поможет Вам продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на облачное хранилище — вы сможете увидите свой будущий полноценный проект.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

5. Рекомендации. По окончанию работы у Вас будет желание сново обратиться и продолжить наше с Вами сотрудничество.

Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Еремеев Андрей.