Копирайтинг, рерайтинг, написание уникальных авторских текстов.
Раобота с самыми разными направлениями и стилями. Опыт в написании юридических статей и анализов юридических текстов. Способность анализа, в том числе действующего законодательства. Работа с правовыми системами Гарант\Консультант.
Образование:Юрфак
Готова приступить. Перед началом согласна выполнить пробное задание по написанию\редактуре текстов, дабы продемонстрировать имеющиеся навыки.
Зарплата по согласованию.
По-простому хочу добавить, что нет предела совершенству, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы к нему приблизиться еще хоть на шаг. А лучше-на два.
Так что пишите. Сработаемся.
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