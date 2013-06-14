Копирайтинг, рерайтинг, написание уникальных авторских текстов.

Раобота с самыми разными направлениями и стилями. Опыт в написании юридических статей и анализов юридических текстов. Способность анализа, в том числе действующего законодательства. Работа с правовыми системами Гарант\Консультант.

Образование:Юрфак

Готова приступить. Перед началом согласна выполнить пробное задание по написанию\редактуре текстов, дабы продемонстрировать имеющиеся навыки.

Зарплата по согласованию.

По-простому хочу добавить, что нет предела совершенству, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы к нему приблизиться еще хоть на шаг. А лучше-на два.

Так что пишите. Сработаемся.