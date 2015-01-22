harmlesschild

РудьКсения Викторовна
Датарождения: 17.07.1992
Местожительства: г. Днепропетровск, пр. Кирова
Цель:
получениедолжности переводчика фрилансера
Условия труда:
Занятость – полный рабочий день, удаленная
Условия: удаленнаяработа
Желаемая заработная плата: - от 3000грн
Времяработы:
понедельник– пятница – 9.00 – 18.00 (могу брать переводы на поздний вечер)
Скоростьперевода в день:
английский– русский – 5-6 1800 знаков без пробела в день
русский– английский – 3-4 1800 знаков без пробела в день
русский– украинский - 7-8 1800 знаков безпробела в день
украинский– русский – 7-8 1800 знаков без пробела в день
Тариф:
Английский– русский - 20 грн 1800 знаков безпробелов
Английский– украинский – 20 грн 1800 знаков без пробелов
Русский– английский – 25 грн 1800 знаков без пробелов
Русский– украинский – 10 грн 1800 знаков без пробелов
Украинский– русский – 10 грн 1800 знаков без пробелов
Ценутарифа можно согласовывать
Языковыепары:
английский– русский
русский– английский
украинский– русский
русский– украинский
английский- украинский
Тематика:
Компьютеры
Техническийперевод
Металлургия
Художественныйперевод
Медицина
Фармацевтика
Пищеваяпромышленность
Туризм
Личныедокументы
Переводweb-сайтов
Реклама
Бизнес
Образование:
2009-2014 год, Национальная МеталлургическаяАкадемия Украины,
специальность: технический переводчик (специалист)
Опытработы:
Июль 2011 – Июль 2012
Устный и письменный переводчик в брачном агентстве
Обязанности:
· ведение переписки с иностранцами на английскомязыке;
· предоставление услуг устного перевода;
· проведения экскурсий для американцев поДнепропетровску
Февраль 2014 – Октябрь 2014
Менеджерв туристической компании «Поехали с нами»
Обязанности:
· - предоставление клиентам информации поинтересующим их курортам;
· - работа с клиентами в офисе и по телефону
· - подбор тура, бронирование билетов, гостиниц;
· - заключение договоров;
Сентябрь 2014 – по настоящее время
Переводчик – фрилансер в Бюро Переводов
Обязанности
· - перевод текстов с/на английский язык
· - перевод текстов с/на
Профессиональные навыки:
-имеется диплом о высшем образовании по специальности технический переводчик
- уровень владения английским языком – upper intermediate+;
- уровень владения немецком языком –базовый;
-уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel, Интернет;
-умение планировать собственное время;
-достижение всех поставленных целей;
- перевод с английского на русский/украинский;
- перевод с украинского/русского на английский;
-грамотная устная и письменная речь (русский, украинский, английский)
Личныекачества:
- любовь к английскому языку;
- желание совершенствовать свой уровеньанглийского языка;
- ответственность;
-пунктуальность;
- целеустремленность;
- стрессоустойчивость;
-коммуникабельность;
- быстрая обучаемость.
Дополнительнаяинформация:
- не замужем, детей нет;
- наличие загранпаспорта;
- без вредных привычек;
- нацелена на длительное сотрудничество.