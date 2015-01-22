harmlesschild

Переводчик - фрилансер английского языка

РудьКсения Викторовна

Датарождения: 17.07.1992

Местожительства: г. Днепропетровск, пр. Кирова

Цель:

получениедолжности переводчика фрилансера

Условия труда:

Занятость – полный рабочий день, удаленная

Условия: удаленнаяработа

Желаемая заработная плата: - от 3000грн

Времяработы:

понедельник– пятница – 9.00 – 18.00 (могу брать переводы на поздний вечер)

Скоростьперевода в день:

английский– русский – 5-6 1800 знаков без пробела в день

русский– английский – 3-4 1800 знаков без пробела в день

русский– украинский - 7-8 1800 знаков безпробела в день

украинский– русский – 7-8 1800 знаков без пробела в день

Тариф:

Английский– русский - 20 грн 1800 знаков безпробелов

Английский– украинский – 20 грн 1800 знаков без пробелов

Русский– английский – 25 грн 1800 знаков без пробелов

Русский– украинский – 10 грн 1800 знаков без пробелов

Украинский– русский – 10 грн 1800 знаков без пробелов

Ценутарифа можно согласовывать

Языковыепары:

английский– русский

русский– английский

украинский– русский

русский– украинский

английский- украинский

Тематика:

Компьютеры

Техническийперевод

Металлургия

Художественныйперевод

Медицина

Фармацевтика

Пищеваяпромышленность

Туризм

Личныедокументы

Переводweb-сайтов

Реклама

Бизнес

Образование:

2009-2014 год, Национальная МеталлургическаяАкадемия Украины,

специальность: технический переводчик (специалист)

Опытработы:

Июль 2011 – Июль 2012

Устный и письменный переводчик в брачном агентстве

Обязанности:

· ведение переписки с иностранцами на английскомязыке;

· предоставление услуг устного перевода;

· проведения экскурсий для американцев поДнепропетровску

Февраль 2014 – Октябрь 2014

Менеджерв туристической компании «Поехали с нами»

Обязанности:

· - предоставление клиентам информации поинтересующим их курортам;

· - работа с клиентами в офисе и по телефону

· - подбор тура, бронирование билетов, гостиниц;

· - заключение договоров;

Сентябрь 2014 – по настоящее время

Переводчик – фрилансер в Бюро Переводов

Обязанности

· - перевод текстов с/на английский язык

· - перевод текстов с/на

Профессиональные навыки:

-имеется диплом о высшем образовании по специальности технический переводчик

- уровень владения английским языком – upper intermediate+;

- уровень владения немецком языком –базовый;

-уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel, Интернет;

-умение планировать собственное время;

-достижение всех поставленных целей;

- перевод с английского на русский/украинский;

- перевод с украинского/русского на английский;

-грамотная устная и письменная речь (русский, украинский, английский)

Личныекачества:

- любовь к английскому языку;

- желание совершенствовать свой уровеньанглийского языка;

- ответственность;

-пунктуальность;

- целеустремленность;

- стрессоустойчивость;

-коммуникабельность;

- быстрая обучаемость.

Дополнительнаяинформация:

- не замужем, детей нет;

- наличие загранпаспорта;

- без вредных привычек;

- нацелена на длительное сотрудничество.