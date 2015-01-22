harmlesschild

Ксения Рудь harmlesschild

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик - фрилансер английского языка

РудьКсения Викторовна

Датарождения: 17.07.1992

Местожительства: г. Днепропетровск, пр. Кирова

 

Цель:

получениедолжности переводчика фрилансера

 

Условия труда:

         Занятость – полный рабочий день, удаленная

         Условия: удаленнаяработа

         Желаемая заработная плата: - от 3000грн

 

Времяработы:

         понедельник– пятница – 9.00 – 18.00 (могу брать переводы на поздний вечер)

 

Скоростьперевода в день:

         английский– русский – 5-6 1800 знаков без пробела в день

         русский– английский – 3-4 1800 знаков без пробела в день

         русский– украинский -  7-8 1800 знаков безпробела в день

         украинский– русский – 7-8 1800 знаков без пробела в день

 

Тариф:

         Английский– русский  - 20 грн 1800 знаков безпробелов

         Английский– украинский – 20 грн 1800 знаков без пробелов

         Русский– английский – 25 грн 1800 знаков без пробелов

         Русский– украинский – 10 грн 1800 знаков без пробелов

         Украинский– русский – 10 грн 1800 знаков без пробелов

         Ценутарифа можно согласовывать

 

Языковыепары:

         английский– русский

         русский– английский

         украинский– русский

         русский– украинский

         английский- украинский

 

Тематика:

         Компьютеры

         Техническийперевод

         Металлургия

         Художественныйперевод

         Медицина

         Фармацевтика

         Пищеваяпромышленность

            Туризм

         Личныедокументы

         Переводweb-сайтов

         Реклама

         Бизнес

 

Образование:

2009-2014 год, Национальная МеталлургическаяАкадемия Украины,

специальность: технический переводчик (специалист)

Опытработы:

Июль 2011 – Июль 2012

Устный и письменный переводчик в брачном агентстве

Обязанности:

·       ведение переписки с иностранцами на английскомязыке;

·       предоставление услуг устного перевода;

·       проведения экскурсий для американцев поДнепропетровску

 

Февраль 2014 – Октябрь 2014

Менеджерв туристической компании «Поехали с нами»

Обязанности:

·       - предоставление клиентам информации поинтересующим их курортам;

·       - работа с клиентами в офисе и по телефону

·       - подбор тура, бронирование билетов, гостиниц;

·       - заключение договоров;

Сентябрь 2014 – по настоящее время

Переводчик – фрилансер в Бюро Переводов

Обязанности

·       - перевод текстов с/на английский язык

·       - перевод текстов с/на

 

 

 

 

Профессиональные навыки:

         -имеется диплом о высшем образовании по специальности технический переводчик

         - уровень владения английским языком – upper intermediate+;

         - уровень владения немецком языком –базовый;

          -уверенный пользователь ПК: MsWord, Excel, Интернет;

-умение планировать собственное время;

-достижение всех поставленных целей;

- перевод с английского на русский/украинский;

- перевод с украинского/русского на английский;

-грамотная устная и письменная речь (русский, украинский, английский)

 

Личныекачества:

- любовь к английскому языку;

- желание совершенствовать свой уровеньанглийского языка;

- ответственность;

-пунктуальность;

- целеустремленность;

- стрессоустойчивость;

-коммуникабельность;

- быстрая обучаемость.

 

Дополнительнаяинформация:

- не замужем, детей нет;

- наличие загранпаспорта;

- без вредных привычек;

- нацелена на длительное сотрудничество.