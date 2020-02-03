Профессиональная вёрстка сайтов:

+ HTML5, CSS3

+ BOOTSTRAP ( LESS )

+ Адаптивная вёрстка

+ Блочная вёрстка

+ Валидность и семантика кода

+ Подключение нестандартных шрифтов через ( @font-face, google web fonts )

+ Комментированный код

+ Аккуратный, продуманный код.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 5.0+, Opera 10.0+).

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Контакты:

email: [email protected]

tel: +38 (063) 428-63-58

skype: make.up.man

Кошельки:

WMR

R176360754220

WMZ

Z204603618700

+++++ К каждой работе есть ссылка на страницу на хостинге. +++++

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся – будьте уверены – сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

+ Соблюдение сроков.

+ Качественную работу.

+ Разумные цены.

+ Постоянный контакт.