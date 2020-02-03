Профессиональная вёрстка сайтов:
+ HTML5, CSS3
+ BOOTSTRAP ( LESS )
+ Адаптивная вёрстка
+ Блочная вёрстка
+ Валидность и семантика кода
+ Подключение нестандартных шрифтов через ( @font-face, google web fonts )
+ Комментированный код
+ Аккуратный, продуманный код.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 5.0+, Opera 10.0+).
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Контакты:
email: [email protected]
tel: +38 (063) 428-63-58
skype: make.up.man
Кошельки:
WMR
R176360754220
WMZ
Z204603618700
+++++ К каждой работе есть ссылка на страницу на хостинге. +++++
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся – будьте уверены – сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
+ Соблюдение сроков.
+ Качественную работу.
+ Разумные цены.
+ Постоянный контакт.