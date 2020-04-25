Стильные обложки и видеомонтаж

Занимаюсь веб-дизайном уже 3 года. Делаю логотипы, оформление, превью и тд. Работаю в Фотошопе. Работал с многими музыкальными артистами.﻿

Все работы в срок. Ответственный и подхожу к делу профессионально. Ещё помимо веб-дизайна, занимаюсь видеомонтажом, умею работать с эффектами, цветокоррекцией, нарезать видеоролики, подставлять музыку и тд.