Стильные обложки и видеомонтаж
Занимаюсь веб-дизайном уже 3 года. Делаю логотипы, оформление, превью и тд. Работаю в Фотошопе. Работал с многими музыкальными артистами.
Все работы в срок. Ответственный и подхожу к делу профессионально. Ещё помимо веб-дизайна, занимаюсь видеомонтажом, умею работать с эффектами, цветокоррекцией, нарезать видеоролики, подставлять музыку и тд.
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Портфолио
- Видеомонтаж80 просмотров
- Обложки91 просмотр
- Логотипы94 просмотра
Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $10от 2 дней
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