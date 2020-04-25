haruno

Токума Максим haruno

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Стильные обложки и видеомонтаж

Занимаюсь веб-дизайном уже 3 года. Делаю логотипы, оформление, превью и тд. Работаю в Фотошопе. Работал с многими музыкальными артистами.﻿ 

Все работы в срок. Ответственный и подхожу к делу профессионально. Ещё помимо веб-дизайна, занимаюсь видеомонтажом, умею работать с эффектами, цветокоррекцией, нарезать видеоролики, подставлять музыку и тд.

Photoshop
Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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