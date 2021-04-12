harunoasy

Анастасия harunoasy

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайн: лендинги, сайты, ui/ux

Привет! Меня зовут Анастасия и я начинающий веб-дизайнер.

Занимаюсь веб-дизайном лендингов и многостраничных сайтов.

Как я работаю:

— Всегда на связи

— Соблюдаю сроки

— Вношу все необходимые правки бесплатно

— Согласовываю все изменения

— Работаю в Figma

Что я делаю:

— Лендинги

— Многостраничные сайты

— Адаптивы

Портфолио на Behance:

https://www.behance.net/anastasiat6b6b

Цены:

Так как я молодой специалист, цены ниже.

Лендинг

— (до 6-ти блоков): 100$

— Каждый последующий блок: +10$

— Адаптив: 50$

Многостраничный сайт

— Главная страница: 100$

— Адаптив главной страницы: 50$

— Внутренние страницы: 15$ / 1 стр

— Адаптив внутренней страницы: 5$ / 1 стр

Все правки до полного согласования бесплатны!

Способ оплаты:

— Оплата на банковскую карту

Сроки выполнения:

— Лендинг: 3-5 дней

— Главная страница сайта: 3-4 дня

— Внутренние страницы: 1-3 стр / 1 день

— Адаптив всего: 3-4 дня

Контакты:

— Telegram: harunoasya

— Instagram: harunoasya

— e-mail: [email protected]

— WhatsApp по запросу

Дизайн лендингаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Разработать два блока для существующего лендинга + отредактировать для
Спасибо Анастасии за качественную работу, всегда была на связи и быстро вносила все правки! Также предлагала по несколько вариантов блоков, за что отдельное спасибо. Рекомендую!
Была рада удачному сотрудничеству!
Ответный отзыв
web_maxkalabin
Максим 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн Landing Page
Анастасия качественно справилась с поставленной задачей. Проявила прекрасные профессиональные качества. Оперативно вносила правки, без проблем вносила правки не описанные в первоначальном ТЗ. Рекомендую сотрудничать с Анастасией.
Очень приятно было работать, на все вопросы отвечали быстро и с пониманием, оплата в срок. Рекомендую!
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