Привет! Меня зовут Анастасия и я начинающий веб-дизайнер.
Занимаюсь веб-дизайном лендингов и многостраничных сайтов.
Как я работаю:
— Всегда на связи
— Соблюдаю сроки
— Вношу все необходимые правки бесплатно
— Согласовываю все изменения
— Работаю в Figma
Что я делаю:
— Лендинги
— Многостраничные сайты
— Адаптивы
Портфолио на Behance:
https://www.behance.net/anastasiat6b6b
Цены:Так как я молодой специалист, цены ниже.
Лендинг
— (до 6-ти блоков): 100$
— Каждый последующий блок: +10$
— Адаптив: 50$
Многостраничный сайт
— Главная страница: 100$
— Адаптив главной страницы: 50$
— Внутренние страницы: 15$ / 1 стр
— Адаптив внутренней страницы: 5$ / 1 стр
Все правки до полного согласования бесплатны!
Способ оплаты:
— Оплата на банковскую карту
Сроки выполнения:
— Лендинг: 3-5 дней
— Главная страница сайта: 3-4 дня
— Внутренние страницы: 1-3 стр / 1 день
— Адаптив всего: 3-4 дня
Контакты:
— Telegram: harunoasya
— Instagram: harunoasya
— e-mail: [email protected]
— WhatsApp по запросу
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