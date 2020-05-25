harvesystudi

Фотограф, видеооператор, монтажор, дизайнер. Premiere Pro, After Effects, Photosho

4 года нахожусь в сфере производства контента в качестве режиссера, оператора, продюсера, монтажора и колориста. У меня свой продакшн, специализирующийся на разноплановом контенте:

- рекламные ролики;

- свадьбы

- фотосессии

- короткометражные фильмы, программы

- прямые трансляции, многокамерная съемка

- музыкальные клипы

- создание логотипов

- постобработка отснятого материала, колористика.

портфолио:

instagram.com/harvesystudio

harvesystudio.co

Открыв мое портфолио вы увидите, что я работаю как с компаниями, фестивалями, клубами, блогерами, так и со звездами и брендами одежды на показах моды в Милане и в Париже.