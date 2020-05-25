harvesystudi

Фотограф, видеооператор, монтажор, дизайнер. Premiere Pro, After Effects, Photosho
4 года нахожусь в сфере производства контента в качестве режиссера, оператора, продюсера, монтажора и колориста. У меня свой продакшн, специализирующийся на разноплановом контенте:
- рекламные ролики;
- свадьбы
- фотосессии
- короткометражные фильмы, программы
- прямые трансляции, многокамерная съемка
- музыкальные клипы
- создание логотипов
- постобработка отснятого материала, колористика.
портфолио:
Открыв мое портфолио вы увидите, что я работаю как с компаниями, фестивалями, клубами, блогерами, так и со звездами и брендами одежды на показах моды в Милане и в Париже.