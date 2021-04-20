Мобильный Разработчик React Native

Опыт работы 1 год.

﻿Создал с нуля внутрикорпоративное приложение на React Native, интегрировал с 1С с помощью REST API.

В приложение сотрудники могут видеть свою зарплату, график работы, задачи .

Приложение распространялось только внутри компании(Без Appstore и PlayMarket).

﻿Дорабатывал бонусное приложение на Xamarin.Forms.

https://apps.apple.com/us/app/the-group-bonus/id1513312052 - Appstore

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.real2.app - googlePlay

﻿Разрабатывал Telegram бота на Node js. для сети магазинов ECCO, так же интегрировал с 1С. С помощи него клиенты могут смотреть остатки бонусных баллов. Идентифицировал клиентов по номеру телефона и 4-х значному коду с смс.

Навыки:

-JavaScript

-TypeScript

-C#

- React Native

- Xamarin Forms

- Firebase

-REST API

-SOAP

-Node.JS

-HTTP

-MVC

-HTML

-CSS

-SOLID

-Git

-SQL

-Регистрирую аккаунт разработчика и публикую приложения AppStore и GooglePlay

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