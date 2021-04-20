Опыт работы 1 год.
Создал с нуля внутрикорпоративное приложение на React Native, интегрировал с 1С с помощью REST API.
В приложение сотрудники могут видеть свою зарплату, график работы, задачи .
Приложение распространялось только внутри компании(Без Appstore и PlayMarket).
Дорабатывал бонусное приложение на Xamarin.Forms.
https://apps.apple.com/us/app/the-group-bonus/id1513312052 - Appstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.real2.app - googlePlay
Разрабатывал Telegram бота на Node js. для сети магазинов ECCO, так же интегрировал с 1С. С помощи него клиенты могут смотреть остатки бонусных баллов. Идентифицировал клиентов по номеру телефона и 4-х значному коду с смс.
Навыки:
-JavaScript
-TypeScript
-C#
- React Native
- Xamarin Forms
- Firebase
-REST API
-SOAP
-Node.JS
-HTTP
-MVC
-HTML
-CSS
-SOLID
-Git
-SQL
-Регистрирую аккаунт разработчика и публикую приложения AppStore и GooglePlay