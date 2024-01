iOS Developer

Мое резюме с историей работ: LinkedInКраткое описание последних приложений, которые я разрабатывал или участвовал: Фриланс

DressboomRead reviews, compare customer ratings, see screenshots and learn more about Dressboom.https://itunes.apple.com/gb/app/dressboom/id1016496041

XFINITY.Один из ведущих медиа агрегаторов потокового вещания в США. Учавствовал в разработке серии приложений для iOS.https://itunes.apple.com/us/app/on-demand-purchases/id733548812?mt=8https://itunes.apple.com/us/app/xfinity-tv-go/id552293383?mt=8https://itunes.apple.com/us/app/xfinity-tv-for-x1-customers/id731629156?mt=8Сlipstar.Соц. сеть по обмену видео с различными эффектами. Приложение ориентировано на монтирование видео в процессе съемки. Можно шейрить на Facebook, Youtube, Instagram & Twitter и собственное хранилище на AWS.https://itunes.apple.com/us/app/clipstar/id878537150?mt=8Boommy.Социальный шопинг. Интернет базарhttps://itunes.apple.com/us/app/id938085288EbenRadio.Стриминг радио.https://itunes.apple.com/us/app/eben-radio/id700873883?mt=8ToMestoПриложение помогает найти и заказать место в ресторанах Москвы и Питера https://itunes.apple.com/ru/app/tomesto-lucsie-restorany-kafe/id934426859?mt=8Работа в командеПриложение по менеджменту персонала. Позволяет ускорить процесс управления и анализа данных по HR на мобильном устройстве. Предоставляет аналитические данные для топ-менеджмента Приложение для утверждения бюджета топ-менеджентомiBudget. The app helps to approve a budget of the company.https://itunes.apple.com/us/app/saprun-ibudget/id667387416?mt=8Мои контактыemail: [email protected]: mike_price90