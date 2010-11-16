hasta

Игорь hasta

 
48 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Промышленный дизайн, полиграфия

Образование: Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (Худпром)

Adobe Photoshop, CorelDraw, 3ds MAX

[email protected]

CorelDRAW3ds MaxPhotoshop
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