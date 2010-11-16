Промышленный дизайн, полиграфия
Образование: Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (Худпром)
Adobe Photoshop, CorelDraw, 3ds MAX
Портфолио
- Tribal Butterfy134 просмотра
- Так. просто.)115 просмотров
- Без названия112 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Листовка131 просмотр
- Биомеханика163 просмотра
- Биомеханика137 просмотров
- Трафарет для травления стекла158 просмотров
- Скамейка модульная полимербетонная (проект)175 просмотров
- Скамейка модульная полимербетонная (проект)321 просмотр
- Без названия111 просмотров
- Без названия110 просмотров