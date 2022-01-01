Лучший фрилансер прошлого года

Занимаюсь фрилансом 8 лет

Освоил 80% всех фриланс сессий в идеале что и позволяет брать мне практически любые заказы у своих постоянных клиентов

Веду свой ютуб канал и в данный момент снимаю видеоролик сколько новичок может заработать на фриланс бирже

Не имея опыта и прокаченного профиля,хочу показать людям какие действительно суммы может получать человек который занят делом а не чешит пяткой нос

Всем с кем поработаю за этот промежуток времени,всем спасибо,и в целом всех кто щас это читает хочу поздравить с новым 2022 годом пусть этот год принесет вам только положительные эмоции )