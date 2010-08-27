"Искусство — в умении скрыть искусство"
На высоком уровне выполню технические и ходожественные переводы (немецкий, английский, белорусский, русский в любом направлении).
Хорошо владею слогом, для меня не составит труда написать статью, пресс-релиз, заняться контентом сайта. При написании текстов вникаю в специфику работы фирмы, с которой сотрудничаю.
У меня высшее лингвистическое образование и гибкий, творческий ум.
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