"Искусство — в умении скрыть искусство"

На высоком уровне выполню технические и ходожественные переводы (немецкий, английский, белорусский, русский в любом направлении).

Хорошо владею слогом, для меня не составит труда написать статью, пресс-релиз, заняться контентом сайта. При написании текстов вникаю в специфику работы фирмы, с которой сотрудничаю.

У меня высшее лингвистическое образование и гибкий, творческий ум.