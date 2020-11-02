Работаю только с двумя направлениями:
1) Промышленность:
- машиностроение
- металлообработка
- металлургия
- сварка и наплавка
- оборудование и инструмент
- промышленные машины
- производственные технологии
- САПР
- ЧПУ
2) Собаководство:
- породы
- поведение
- дрессировка
Бонусы:
- отраслевая терминология и понимание темы;
- экспертная смысловая оценка контента;
- работа со статистическими данными;
- авторские фото.
Личный опыт:
- больше 5 лет стажа инженером "на земле";
- 7 лет в кинологическом спорте.
Пишу сугубо по делу. Максимум полезной информации. Очень не люблю воду в
текстах, она вызывает у меня приступы удушья и лютой тоски.
Мои работы можно посмотреть здесь - https://sites.google.com/view/haversin-text/home
Буду рада знакомству.