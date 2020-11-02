Информационные статьи технического характера и SEO-материалы

Работаю только с двумя направлениями:

1) Промышленность:

- машиностроение

- металлообработка

- металлургия

- сварка и наплавка

- оборудование и инструмент

- промышленные машины

- производственные технологии

- САПР

- ЧПУ

2) Собаководство:

- породы

- поведение

- дрессировка

Бонусы:

- отраслевая терминология и понимание темы;

- экспертная смысловая оценка контента;

- работа со статистическими данными;

- авторские фото.

Личный опыт:

- больше 5 лет стажа инженером "на земле";

- 7 лет в кинологическом спорте.

Пишу сугубо по делу. Максимум полезной информации. Очень не люблю воду в

текстах, она вызывает у меня приступы удушья и лютой тоски.

Мои работы можно посмотреть здесь - https://sites.google.com/view/haversin-text/home

Буду рада знакомству.