havkin39

Александр Фесенко havkin39

 
32 годаУкраина/Николаев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Политолог-аналитик, политтехнолог. Предоставляю следующие виды услуг:

1) Формирование стратегии избирательной кампании:

- проведение анализа избирательного округа, формирование "карты" округа;

- формирование имиджа и образа кандидата или партии;

- разработка программы кандидата (партии);

- анализ конкурентов.

2) Формирование тактики проведение избирательной кампании:

- "от двери к двери";

- разработка "установочного пакета";

- организация рекламы в СМИ;

- организация массовых мероприятий.

3) Проведение отдельных рекламных компаний услуг и товаров в сети.

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