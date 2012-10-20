Политолог-аналитик, политтехнолог. Предоставляю следующие виды услуг:
1) Формирование стратегии избирательной кампании:
- проведение анализа избирательного округа, формирование "карты" округа;
- формирование имиджа и образа кандидата или партии;
- разработка программы кандидата (партии);
- анализ конкурентов.
2) Формирование тактики проведение избирательной кампании:
- "от двери к двери";
- разработка "установочного пакета";
- организация рекламы в СМИ;
- организация массовых мероприятий.
3) Проведение отдельных рекламных компаний услуг и товаров в сети.
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