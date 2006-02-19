hdesign

Гость hdesign

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Маркетолог со знанием англ. языка.

    $500

    Маркетолог со знанием англ. языка. Задача: Необходимо из присланных писем (около 60 в день), (в письмах указаны ссылки и краткое описание); переходить на эти ссылки, и в комментариях статей и блогов, соответствующих или затрагивающих тематику метрики и системы сбалансированных ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Маркетолог на англоязычном рынке.

    $500

    Маркетолог на англоязычном рынке. Задача: Необходимо отыскивать АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ресурсы (форумы, блоги) по тематике Метрики, Системы сбалансированных показателей. И размещать информационное сообщение на сайт посвященный метрикам (тоже на англ. языке). Оплата происходит за каждое размещенное сообщение. Сообщения должны размещаться только ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайнер, для прорисовки домов, комнат внутри дома с требуемой детализацией

    $1000

    Ищется дизайнер. Задача: Нарисовать дизайн дома (домов), вместе с местностью, в дополнение отразить дизайн комнат; Требования: Полная импровизация, и свобода творчества, но ваша концепция, д.б. оригинальной и реализуемой (т.е. летающих столов в центре комнаты не нужно); Не интересует избитые ...

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад