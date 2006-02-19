Маркетолог со знанием англ. языка. Задача: Необходимо из присланных писем (около 60 в день), (в письмах указаны ссылки и краткое описание); переходить на эти ссылки, и в комментариях статей и блогов, соответствующих или затрагивающих тематику метрики и системы сбалансированных ...
- $500Переводы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Маркетолог на англоязычном рынке. Задача: Необходимо отыскивать АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ресурсы (форумы, блоги) по тематике Метрики, Системы сбалансированных показателей. И размещать информационное сообщение на сайт посвященный метрикам (тоже на англ. языке). Оплата происходит за каждое размещенное сообщение. Сообщения должны размещаться только ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Ищется дизайнер. Задача: Нарисовать дизайн дома (домов), вместе с местностью, в дополнение отразить дизайн комнат; Требования: Полная импровизация, и свобода творчества, но ваша концепция, д.б. оригинальной и реализуемой (т.е. летающих столов в центре комнаты не нужно); Не интересует избитые ...Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт18 лет назад