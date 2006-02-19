Маркетолог со знанием англ. языка. Задача: Необходимо из присланных писем (около 60 в день), (в письмах указаны ссылки и краткое описание); переходить на эти ссылки, и в комментариях статей и блогов, соответствующих или затрагивающих тематику метрики и системы сбалансированных ...