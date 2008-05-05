Что я могу и делаю;
- Компьютерная графика к рекламным видеороликам
- оформление ТВ-эфира
- Разработка Интерактивных CD и видеопрезентаций
- Изготовление FLASH сайтов
Также я с интересом отношусь к любому предложению, связанному с любыми другими задачами, способными угодить в категорию Motion Design.
При реализации поставленной задачи, я могу выполнять как узкоограниченный объём работ, определённый техническим заданием в жёстко заданных рамках, (как пример – групповая работа) так и полностью реализовать проект “под ключ”.
посмотреть подробнее можно на http://red.sandra.uz