Что я могу и делаю;

- Компьютерная графика к рекламным видеороликам

- оформление ТВ-эфира

- Разработка Интерактивных CD и видеопрезентаций

- Изготовление FLASH сайтов

Также я с интересом отношусь к любому предложению, связанному с любыми другими задачами, способными угодить в категорию Motion Design.

При реализации поставленной задачи, я могу выполнять как узкоограниченный объём работ, определённый техническим заданием в жёстко заданных рамках, (как пример – групповая работа) так и полностью реализовать проект “под ключ”.

посмотреть подробнее можно на http://red.sandra.uz