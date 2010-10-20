Профессиональный графический дизайн
Специализация:
• айдентика (логотипы, фирменные стили, брендбуки, руководства);
• полиграфия (буклеты, каталоги, годовые отчеты);
• этикетка и упаковка;
• электронные презентации.
Профессиональный опыт: 11 лет.
Схема работы:
• обсуждение проекта + Т3 (либо высылаю бриф для заполнения);
• предоплата 50%;
• разработка вариантов дизайна;
• доработка выбранного варианта;
• оплата;
• предоставление исходников.
Сроки:
Реальные сроки от 5-10 рабочих дней.
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Портфолио
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- WIRUD Co. Презентация технологии195 просмотров
- VIRUIN Golden Skin. Презентация линейки продуктов206 просмотров
- WIRUD Co. Презентация продукта272 просмотра
- Орматек. Каталог продукции175 просмотров
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- Wunderbeer. Евробуклет (лифлет)211 просмотров
- WIRUD Co. Евробуклет (лифлет)210 просмотров
- Самохвал. Презентационная брошюра214 просмотров
- Wunderbeer. Информационная брошюра266 просмотров
- WIRUD Co. Каталог продукции. Аминокислоты253 просмотра
- Dentavigo147 просмотров