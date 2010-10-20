headmade

Владислав Силаев headmade

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональный графический дизайн

Специализация:

• айдентика (логотипы, фирменные стили, брендбуки, руководства);

• полиграфия (буклеты, каталоги, годовые отчеты);

• этикетка и упаковка;

• электронные презентации.

Профессиональный опыт: 11 лет.

Схема работы:

• обсуждение проекта + Т3 (либо высылаю бриф для заполнения);

• предоплата 50%;

• разработка вариантов дизайна;

• доработка выбранного варианта;

• оплата;

• предоставление исходников.

Сроки:

Реальные сроки от 5-10 рабочих дней.

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