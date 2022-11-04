Дизайн логотипа I Дизайн брошюры I Графический дизайн I Дизайн презентации|
Привет! Меня зовут Ростислав, учусь в Евразийском национальном университете на факультете информационных технологий , я могу помочь вам с любой из услуг, упомянутых ниже:
Дизайн логотипа
Дизайн визитной карточки
Facebook Профиль / Фотография обложки
Twitter Профиль / Фотография обложки
LinkedIn Профиль / Фотография обложки
Instagram Профиль / Фотография обложки
дизайн веб-баннера
дизайн конверта
дизайн файла
дизайн марки
дизайн почтовой открытки
дизайн пригласительной открытки