Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий. Опыт работы в визуализации интерьеров и экстерьеров более 10 лет. Работал визуализатором в архитектурной компании "Дольник и К" г.Днепропетровск, 2000-2006.
С 2007 в Архитектурной мастерской Славинского В.С., г. Днепропетровск.
Примеры работ можно посмотреть по адресу:
http://heap3d.blogspot.com/search/label/portfolio
Заинтересован в удаленной работе.
Контакты:
email: [email protected]
skype: dmytro-golub
mobile: +38067 9747287
Портфолио
- Кафе142 просмотра
- Частная квартира117 просмотров
- Кафе127 просмотров
- Мемориальный комплекс111 просмотров
- Торгово-развлекательный комплекс125 просмотров
- Частный дом120 просмотров
- Частный дом122 просмотра
- Офисная столовая949 просмотров
- Офис126 просмотров
- Частный дом104 просмотра
- Комната мальчика108 просмотров
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