Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий. Опыт работы в визуализации интерьеров и экстерьеров более 10 лет. Работал визуализатором в архитектурной компании "Дольник и К" г.Днепропетровск, 2000-2006.

С 2007 в Архитектурной мастерской Славинского В.С., г. Днепропетровск.

Примеры работ можно посмотреть по адресу:

http://heap3d.blogspot.com/search/label/portfolio

Заинтересован в удаленной работе.

Контакты:

email: [email protected]

skype: dmytro-golub

mobile: +38067 9747287