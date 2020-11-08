heartlessheart

Я – рерайтер, переводчик и копирайтер с потенциалом.

Кого ищу: ответственных и активных заказчиков.

Что я могу предоставить: делать поверхностный рерайт (работа с конструкциями, вводными словами, речевыми оборотами, синонимами и повторами); делать глубокий рерайт (с переформированием абзацев, но сохранением главной мысли текста); рерайт + копирайт (напишу статью ПРИ НАЛИЧИИ основных заголовков); работаю с таблицами (имею навыки работы в экселе).

На какие темы НЕ готова работать: считаю, что ещё недостаточно хорошо разбираюсь в сфере финансов, поэтому не беру специально заказы на темы, связанные с ними, НО готова экспериментально работать, если вы поможете мне и направите в нужное русло.

С моей стороны: с активностью обсуждаю рабочие моменты, чтобы не возникало никаких недоразумений; стараюсь быть чаще в онлайне; всегда открыта к исправлению собственных текстов и ошибок; заранее напишу о том, что не успеваю в дедлайн, предложу альтернативные сроки; указываю конкретное количество времени, нужное для выполнения работы; узнаю ваше мнение перед каким-либо действием; учитываю ваши пожелания к работе и стараюсь их воплотить.

С вашей стороны: проявление уважения и понимания ко мне, я человек, как и вы; отсутствие или минимальное количество ненормативной лексики в деловой переписке; интерес прогрессом работы, которую вы мне поручили; минимальное общение НЕ по рабочим вопросам, в первую очередь я ЗА отношения исполнитель–заказчик; правдивость комментариев насчёт моей работы; своевременная и обещанная выплата за проделанную мной работу.

Ещё я готова поработать с вами, если вы добросовестный заказчик, которому рерайт или копирайт статьи нужен крайне срочно, но нужно будет обсудить дедлайн, у меня тоже есть график. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!