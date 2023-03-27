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Владимир
heavenbizua
heavenbizua
41 год
Украина
/
Киев
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 месяцев назад
Создание, поддержка и продвижение web-проектов
www.goodart.com.ua
Портфолио
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Comedy Club
148 просмотров
Лама
143 просмотра
Лого для "УкрОптима"
172 просмотра
Светильники "Лампбра"
134 просмотра
Школа "Карбон"
166 просмотров
MTI
124 просмотра
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