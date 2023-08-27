Добрый день, меня зовут Анна. Я разрабатываю дизайн сайтов и сайты на Тильде.



Применяю принципы UX/UI в своём дизайне.

Обеспечу творческий подход к решению Вашей задачи.

Занимаюсь разработкой дизайнов сайтов:

- Сайты на Тильде

- Landing page

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

Принципы моей работы:

• Выявляю характер бренда и подчёркиваю это дизайном

• Я не буду просить вас заполнить скучный бриф

• Слежу за сроками и ходом работы



Буду рада сотрудничать с вами!