heaventonight

Анна Алпатова heaventonight

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Добрый день, меня зовут Анна. Я разрабатываю дизайн сайтов и сайты на Тильде.

Применяю принципы UX/UI в своём дизайне.
Обеспечу творческий подход к решению Вашей задачи.
Занимаюсь разработкой дизайнов сайтов:
- Сайты на Тильде
- Landing page
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин

Принципы моей работы:

• Выявляю характер бренда и подчёркиваю это дизайном
• Я не буду просить вас заполнить скучный бриф
• Слежу за сроками и ходом работы


Буду рада сотрудничать с вами!

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
нет рейтинга