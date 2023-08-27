Добрый день, меня зовут Анна. Я разрабатываю дизайн сайтов и сайты на Тильде.
Применяю принципы UX/UI в своём дизайне.
Обеспечу творческий подход к решению Вашей задачи.
Занимаюсь разработкой дизайнов сайтов:
- Сайты на Тильде
- Landing page
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
Принципы моей работы:
• Выявляю характер бренда и подчёркиваю это дизайном
• Я не буду просить вас заполнить скучный бриф
• Слежу за сроками и ходом работы
Буду рада сотрудничать с вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для компании по строительству загородных домовнет просмотров
- Сайт для дизайнера интерьера2 просмотра
- Интернет-магазин под ключ1 просмотр
- Сайт каталог для кейтеринганет просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
от $10от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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$10/час
от $10от 7 дней
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