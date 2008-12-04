heckfly

Max Medvedev heckfly

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Озвучка + монтаж 15 роликов

    $500

    Озвучка текстов презентаций для инновационных проектов + на основе скринкастов, презентации, аудио-записи и других материалов сгенерировать 3-х минутный видеоролик для презентации перед инвесторами. Количество видео-роликов на выходе – 15, время на выполнение: сейчас – 6.12 ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3-х минутные ролики, 14 шт

    На основе скринкастов, презентации, аудио-записи и других материалов сгенерировать 3-х минутный видеоролик для презентации перед инвесторами. Возможно для некоторых проектов придется озвучивать текст по слайдам. Количество видео-роликов на выходе - 14, время на выполнение: сейчас ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад