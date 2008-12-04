На основе скринкастов, презентации, аудио-записи и других материалов сгенерировать 3-х минутный видеоролик для презентации перед инвесторами. Возможно для некоторых проектов придется озвучивать текст по слайдам. Количество видео-роликов на выходе - 14, время на выполнение: сейчас ...