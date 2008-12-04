$100
Есть БД, которую нужно заполнить информацией. Вся инфа доступа из публичных источников Файл БД по ссылке: http://slil.ru/27675363
Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
Закрыт
15 лет назад
Есть БД, которую нужно заполнить информацией. Вся инфа доступа из публичных источников Файл БД по ссылке: http://slil.ru/27675363
Озвучка текстов презентаций для инновационных проектов + на основе скринкастов, презентации, аудио-записи и других материалов сгенерировать 3-х минутный видеоролик для презентации перед инвесторами. Количество видео-роликов на выходе – 15, время на выполнение: сейчас – 6.12 ...
На основе скринкастов, презентации, аудио-записи и других материалов сгенерировать 3-х минутный видеоролик для презентации перед инвесторами. Возможно для некоторых проектов придется озвучивать текст по слайдам. Количество видео-роликов на выходе - 14, время на выполнение: сейчас ...