hedgehog-fifteen

Юрий Hedgehog hedgehog-fifteen

 
39 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Рисую в векторном редакторе Adobe Illustrator CS2. Немного владею Photoshop
IllustratorPhotoshop
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