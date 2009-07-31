Юрий Hedgehog hedgehog-fifteenhedgehog-fifteen
39 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Рисую в векторном редакторе Adobe Illustrator CS2. Немного владею Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Узор (отрисовка)158 просмотров
- Товарищ Фанат162 просмотра
- Карта (сверху)189 просмотров
- Карта (вид сбоку)231 просмотр
- Jeep-startech-black147 просмотров
- Отрисовка фото в векторе "ДЕВУШКА И РЕБЁНОК"270 просмотров
- Рисунок1129 просмотров
- Отрисовка фото199 просмотров