РАСКРУТКУ АККАУНТА ИНСТАГРАММ
Добрый день!
Меня зовут Иван
Предоставлю раскрутку подписчиков, лайков , комментариев, просмотров видео со статистикой, лайков на комментарии, просмотров сторис, сохранений. Скорость от 1000 в сутки гарантированно до 15000. Гарантия - полгода. Суть гарантии - не временная докрутка, а отсутствие больших списаний в долгосрочной перспективе.
Работу выполняю качественно и в срок
Предпочтительно длительное сотрудничество!
Стоимость зависит от выбранной услуги!
Действие аккаунта приостановлено!