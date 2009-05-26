Web-дизайн, flash-анимация, 3D, фирменный стиль, упаковка, шрифты, фото

Занимаюсь дизайном в различных областях + увлекаюсь студийным фото. Исполнительный и ответственный человек с кучей идей и большим творческим потенциалом!

Учусь, живу и работаю в культурной столице Европы, - прекрасном городе Вильнюсе!

ОБРАЗОВАНИЕ:

Я без пяти минут бакалавр (в данный момент пишу диплом) аудио визуальных искусств! Являюсь студенткой ЕГУ (Европейский Гуманитарный Университет) по специальности "Визуальный дизайн и медиа".

В свободное от учебы время (которого сейчас очень много) выполняю различные заказы в сфере дизайна.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Есть опыт работы в сфере web-дизайна. Это как создание отдельных элементов сайта во флеш, общее макетирование страниц, - так и создание сайтов "под ключ".

Также занимаюсь разработкой фирменного стиля (логотип, полный ID-пакет + bend-book).

Разрабатываю различную рекламную продукцию (плакаты, и т.д.).

Имею опыт в разработке интерфейсов (дизайн и юзабилити) различных программ для web и мобильных платформ .

Работаю с 3D графикой (есть опыт работы с интерьерами).

Создаю дизайн упаковки.

Также увлекаюсь студийным фото, классической анимацией и типографикой!