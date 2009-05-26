Занимаюсь дизайном в различных областях + увлекаюсь студийным фото. Исполнительный и ответственный человек с кучей идей и большим творческим потенциалом!
Учусь, живу и работаю в культурной столице Европы, - прекрасном городе Вильнюсе!
ОБРАЗОВАНИЕ:
Я без пяти минут бакалавр (в данный момент пишу диплом) аудио визуальных искусств! Являюсь студенткой ЕГУ (Европейский Гуманитарный Университет) по специальности "Визуальный дизайн и медиа".
В свободное от учебы время (которого сейчас очень много) выполняю различные заказы в сфере дизайна.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Есть опыт работы в сфере web-дизайна. Это как создание отдельных элементов сайта во флеш, общее макетирование страниц, - так и создание сайтов "под ключ".
Также занимаюсь разработкой фирменного стиля (логотип, полный ID-пакет + bend-book).
Разрабатываю различную рекламную продукцию (плакаты, и т.д.).
Имею опыт в разработке интерфейсов (дизайн и юзабилити) различных программ для web и мобильных платформ .
Работаю с 3D графикой (есть опыт работы с интерьерами).
Создаю дизайн упаковки.
Также увлекаюсь студийным фото, классической анимацией и типографикой!
Портфолио
- Обложка CD-портфолио фотографа863 просмотра
- Обложка CD-портфолио фотографа1227 просмотров
- Шрифтовой узор510 просмотров
- Шрифтовой узор794 просмотра
- Типограмма "Автопортрет"844 просмотра
- Типограмма475 просмотров