Создать сайт-визитку (для 2-х юридических лиц).
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Создать сайт-визитку (для 2-х юридических лиц).
1. Отремонтировать: Не работает админ-зона сайта www.heklya.ru Не сохранить изменения на странице "контакты" Админка: DNK Control 2. Изменения в шаблоне страниц: Изменить адрес на страницах, которые не управляются из админки
Периодическое обслуживание сайта heklya.ru На данный момент не работают формы обратной связи (со страницы контакты не отправляются сообщения)