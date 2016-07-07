heklya

Валерий heklya

 
56 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Создать 2-х страничный сайт
Все отлично. Доволен сотрудничеством.
Андрей быстро и с минимум, с нашей стороны, информации выполнил два сайта визитки, Рекомендую!
Ответный отзыв
rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Работы с сайтом
Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Хороший специалист. Быстро. Четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Технические работы с сайтом
Рекомендую.
Все быстро и качественно.
Ответный отзыв