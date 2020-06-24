hel1_yeah

Ларсен Юра hel1_yeah

 
28 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка. Сайт на HTML5, CSS3, jQuery,БЭМ

Нет смысла платить больше если я сделаю лучше и дешевле!

Немного о себе:

﻿Дело которым я живу вёрстка & Frontend.

﻿Я занимаюсь веб разработкой уже более 3 лет. 

﻿https://hel1yeah.github.io мой сайт где можно посмотреть затем как я росту в сфере вёрстка & Frontend.

﻿Мне нравится моя работа и каждый проект я делаю с удовольствием - в срок

Основной род деятельности:

﻿Верстка проектов, создание сайтов на базе вашего макета.

﻿- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

       - Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

       - Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

       - CSS3\JS анимация сайтов.

Знания, умения, навыки "Вёрстка & Frontend.":

  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3,4
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Flexbox
  • SCSS/Sass
  • Gulp
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Основные принципы работы

  • соблюдение сроков
  • заранее оговоренная стоимость
  • вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Связь: 

﻿E-mail: [email protected]

﻿Телеграм: hel1_yeah

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