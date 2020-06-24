Профессиональная верстка. Сайт на HTML5, CSS3, jQuery,БЭМ
Нет смысла платить больше если я сделаю лучше и дешевле!
Немного о себе:
Дело которым я живу вёрстка & Frontend.
Я занимаюсь веб разработкой уже более 3 лет.
https://hel1yeah.github.io мой сайт где можно посмотреть затем как я росту в сфере вёрстка & Frontend.
Мне нравится моя работа и каждый проект я делаю с удовольствием - в срок
Основной род деятельности:
Верстка проектов, создание сайтов на базе вашего макета.
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Знания, умения, навыки "Вёрстка & Frontend.":
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3,4
- Соблюдение стандартов W3C.
- Flexbox
- SCSS/Sass
- Gulp
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- соблюдение сроков
- заранее оговоренная стоимость
- вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
E-mail: [email protected]
Телеграм: hel1_yeah
Портфолио
- Адаптивная HTML-вертска83 просмотра
- Адаптивная HTML-вертска74 просмотра
- Адаптивная HTML-вертска79 просмотров
- Адаптивная HTML-вертска87 просмотров
- Адаптивная HTML-вертска84 просмотра
- Адаптивная HTML-вертска59 просмотров
- Адаптивная HTML-вертска58 просмотров