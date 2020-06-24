Профессиональная верстка. Сайт на HTML5, CSS3, jQuery,БЭМ

Нет смысла платить больше если я сделаю лучше и дешевле!

﻿Дело которым я живу вёрстка & Frontend.

﻿Я занимаюсь веб разработкой уже более 3 лет.

﻿https://hel1yeah.github.io мой сайт где можно посмотреть затем как я росту в сфере вёрстка & Frontend.

﻿Мне нравится моя работа и каждый проект я делаю с удовольствием - в срок

Основной род деятельности:

﻿Верстка проектов, создание сайтов на базе вашего макета.

﻿- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Знания, умения, навыки "Вёрстка & Frontend.":

HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3,4

Соблюдение стандартов W3C.

Flexbox

SCSS/Sass

Gulp

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Реализация pixel perfect.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

соблюдение сроков

заранее оговоренная стоимость

вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

﻿E-mail: [email protected]

﻿Телеграм: hel1_yeah

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