Опыт работы копирайтера небольшой, всего три месяца, но мне это нравится, и заказчики мной довольны.
Прохожу курс "Удаленная профессия Копирайтер"" в "Школе прибыльных интернет-профессий Profi Internet".
Окончила курс DIGITAL-СТАРТ: первый шаг к востребованной профессии" в университете "Нетология".
Ссылка на сертификат: https://netology.ru/sertificate/1131382?p=1&stop=1
Есть опыт ведения своей группы в сетях Контакт, Одноклассники и Фэйсбук, написание контента.
Есть опыт подготовки и продвижения личного проекта на краудфандинговой платформе Планета.ру.
Есть опыт создания своего сайта: разработка лендинга, наполнение текстом, видео, фото, подключение обратной связи, заявок.
Ознакомиться с портфолио можно по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1GPW00x2OTZ0cd897hi6DASApRfIucbw5?usp=sharing
Есть огромный опыт в сфере продаж: многолетний успешный бизнес, мини-маркет: самообслуживание, продажа алкогольной продукции, автоматизация, он-лайн кассы. Сдача деклараций по алкоголю.
Программист по образованию, люблю компьютеры, хорошо знаю и имею большой опыт в работе современных офисных программах, в специализированных: 1С.Предприятие, 1С.Торговля, 1С.Розница, 1С.Бухгалтерия, Декларант-Алко, Декларант.
Бухгалтерия- второе образование.
Поэтесса. Член Российского Союза писателей. Стихи опубликованы в сборниках РСП, выпустила свою детскую книжку, ознакомиться с творчеством можно по ссылке:
http://www.stihi.ru/avtor/helen46
Я человек коммуникабельный, ответственный, оптимист по натуре. С любым человеком найду общий язык. Приглашаю к сотрудничеству. Моя эл.почта связи: [email protected], скайп: live:f56c5a42c2faff95.