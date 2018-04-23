Копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг, SММ-продвижение, краудфандинг, стихи - предлагаю услуги по написанию текстов.

Опыт работы копирайтера небольшой, всего три месяца, но мне это нравится, и заказчики мной довольны.

Прохожу курс "Удаленная профессия Копирайтер"" в "Школе прибыльных интернет-профессий Profi Internet".

Окончила курс DIGITAL-СТАРТ: первый шаг к востребованной профессии" в университете "Нетология".

Ссылка на сертификат: https://netology.ru/sertificate/1131382?p=1&stop=1

Есть опыт ведения своей группы в сетях Контакт, Одноклассники и Фэйсбук, написание контента.

Есть опыт подготовки и продвижения личного проекта на краудфандинговой платформе Планета.ру.

Есть опыт создания своего сайта: разработка лендинга, наполнение текстом, видео, фото, подключение обратной связи, заявок.

Ознакомиться с портфолио можно по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1GPW00x2OTZ0cd897hi6DASApRfIucbw5?usp=sharing

Есть огромный опыт в сфере продаж: многолетний успешный бизнес, мини-маркет: самообслуживание, продажа алкогольной продукции, автоматизация, он-лайн кассы. Сдача деклараций по алкоголю.

Программист по образованию, люблю компьютеры, хорошо знаю и имею большой опыт в работе современных офисных программах, в специализированных: 1С.Предприятие, 1С.Торговля, 1С.Розница, 1С.Бухгалтерия, Декларант-Алко, Декларант.

Бухгалтерия- второе образование.

Поэтесса. Член Российского Союза писателей. Стихи опубликованы в сборниках РСП, выпустила свою детскую книжку, ознакомиться с творчеством можно по ссылке:

http://www.stihi.ru/avtor/helen46

Я человек коммуникабельный, ответственный, оптимист по натуре. С любым человеком найду общий язык. Приглашаю к сотрудничеству. Моя эл.почта связи: [email protected], скайп: live:f56c5a42c2faff95.