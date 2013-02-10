копирайт, редактирование, написание статей, слоганов, нейминг

Кто я:

филолог (Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко), журналист (работала в информационно- общественных изданиях города), рекламист (незабываемые три года опыта в рекламном агентстве, где менеджер по рекламе ее же сам и делает) ), начинающий контент-менеджер и опытный копирайтер (декрет внес свои коррективы).

Что умею делать хорошо:

- копирайтинг, продающие тексты

- рерайт

- авторские статьи и новости

- отзывы

- качественный контент

- редактура и корректура текста (на русском и украинском языках)

Помимо этого, есть опыт в создании слоганов, сценариев рекламных роликов.

P.S.Ответственная, внимательная. Готова к сотрудничеству!