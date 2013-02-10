копирайт, редактирование, написание статей, слоганов, нейминг
Кто я:
филолог (Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко), журналист (работала в информационно- общественных изданиях города), рекламист (незабываемые три года опыта в рекламном агентстве, где менеджер по рекламе ее же сам и делает) ), начинающий контент-менеджер и опытный копирайтер (декрет внес свои коррективы).
Что умею делать хорошо:
- копирайтинг, продающие тексты
- рерайт
- авторские статьи и новости
- отзывы
- качественный контент
- редактура и корректура текста (на русском и украинском языках)
Помимо этого, есть опыт в создании слоганов, сценариев рекламных роликов.
P.S.Ответственная, внимательная. Готова к сотрудничеству!
Копирайтинг
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