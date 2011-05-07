helen_lily

Любая работа с текстами!

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Международные отношения (Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского, г.Н. Новгород)

2. Сейчас получаю второе - мировая экономика (Всероссийская Академия Внешней торговли, Москва)

ОПЫТ

Опыт работы с текстами на основной работе (Информационно-аналитический отдел компании, связанной с электроэнергетикой)

ИН.ЯЗЫКИ

Владею английским языком на уровне upper-Intermediate (General, Business, Political English)

ХОББИ

написание рассказов и стихов

с детства много читаю, преимущественно художественную литературу

А кроме этого, Я –

ответственная, исполнительная, с большим желанием работать и зарабатывать!

Могу:

·рерайт

·копирайт

·корректировка текстов,

·написание статей (экономика, энергетика; и др.)

·переводы