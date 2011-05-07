helen_lily

Любая работа с текстами!
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Международные отношения (Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского, г.Н. Новгород)
2. Сейчас получаю второе - мировая экономика (Всероссийская Академия Внешней торговли, Москва)
ОПЫТ
Опыт работы с текстами на основной работе (Информационно-аналитический отдел компании, связанной с электроэнергетикой)
ИН.ЯЗЫКИ
Владею английским языком на уровне upper-Intermediate (General, Business, Political English)
ХОББИ
написание рассказов и стихов
с детства много читаю, преимущественно художественную литературу
А кроме этого, Я –
ответственная, исполнительная, с большим желанием работать и зарабатывать!
Могу:
·рерайт
·копирайт
·корректировка текстов,
·написание статей (экономика, энергетика; и др.)
·переводы
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