helena_dar

Дармостук Елена Андреевна
Датта рождения: 12.06.1993
Место проживания: Киев, ул. Матеюка, д. 2, кв. 431
Тел. +38093-951-97-85
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
o Май-август 2010г. Детский лагерь «Шельф». Судак, Украина.
Должность: инструктор по дайвингу.
o Май-июнь 2012. Компания «А-групп». Харьков, Украина.
Должность: промоутер.
o Август 2012. Компания «А-групп». Харьков, Украина.
Должность: Тайный покупатель.
o 2013-2014. НГО «ФРИ». Киев, Украина.
Должность: Куратор проекта «Благотворительный аукцион свиданий»;
Куратор проекта «ФРІ Project Camp. Як реалізувати великі ідеї.»;
Секретарь международной службы в городе Киев.
o 2014 Удаленная работа на дому.
Обязанности:
-реклама продукции;
-ведение базы клинтов;
-рассылки.
Образование:
1999-2004- Харьковская начальная школа №75.
2004-2010- Харьковская гимназия №47.
2010-2011- Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт».
2011-2014- Киевский Национальный Торгово-Экономический Университет.
Курсы и тренинги(за 2012-2014 года):
o Конференции о финансовой безопасности;
o Конференция развития студентов в сфере ИТ;
o Конференции в отношении инвестиций в Украину;
o FM 2012. Молодежный форум будущем;
o Бизнес-лагерь в Святогорске. Украины. 2012;
o Международный молодежный обмен "Aim High, Choose Healthy". Лиссабон, Португалия.
o HumanCapitalForum – 2013. Киев, Украин.
o Международный молодежный обмен "Act of HR". Кишенев , Молдова.
o Международный молодежный обмен"The step for a chance". 12.02.2014-21.02.2014 Струга. Македония;
o “Human Capital Forum” 20.10.2013-21.10.2013. Kiev Ukraine
o Международный молодежный обмен “Street art for inclusion” 02.05.2014-11.05.2014 Сумы. Украина
Дополнительные сведения:
Владение языками:
Русский - свободно;
Украинский –свободно;
Английский - хорошо;
Немецкий - базовый.
Личные качества:
- Коммуникабельность;
- Креативность, инициативность;
- Целеустремлённость, активная жизненная позиция;
- Ответственность, оптимизм, оперативность;
- Организаторские способности;
- Быстрая обучаемость.
Знание компьютера:
- Уверенный пользователь ПК ( Интернет, почтовые программы, пакет MS Office);
- базовое знание Flash.