helena_dar

Елена Дармостук helena_dar

 
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Креативная, честная и целеустремленная.

Дармостук Елена Андреевна

Датта рождения: 12.06.1993

Место проживания: Киев, ул. Матеюка, д. 2, кв. 431

Тел. +38093-951-97-85

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

o Май-август 2010г. Детский лагерь «Шельф». Судак, Украина.

Должность: инструктор по дайвингу.

o Май-июнь 2012. Компания «А-групп». Харьков, Украина.

Должность: промоутер.

o Август 2012. Компания «А-групп». Харьков, Украина.

Должность: Тайный покупатель.

o 2013-2014. НГО «ФРИ». Киев, Украина.

Должность: Куратор проекта «Благотворительный аукцион свиданий»;

Куратор проекта «ФРІ Project Camp. Як реалізувати великі ідеї.»;

Секретарь международной службы в городе Киев.

o 2014 Удаленная работа на дому.

Обязанности:

-реклама продукции;

-ведение базы клинтов;

-рассылки.

Образование:

1999-2004- Харьковская начальная школа №75.

2004-2010- Харьковская гимназия №47.

2010-2011- Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт».

2011-2014- Киевский Национальный Торгово-Экономический Университет.

Курсы и тренинги(за 2012-2014 года):

o Конференции о финансовой безопасности;

o Конференция развития студентов в сфере ИТ;

o Конференции в отношении инвестиций в Украину;

o FM 2012. Молодежный форум будущем;

o Бизнес-лагерь в Святогорске. Украины. 2012;

o Международный молодежный обмен "Aim High, Choose Healthy". Лиссабон, Португалия.

o HumanCapitalForum – 2013. Киев, Украин.

o Международный молодежный обмен "Act of HR". Кишенев , Молдова.

o Международный молодежный обмен"The step for a chance". 12.02.2014-21.02.2014 Струга. Македония;

o “Human Capital Forum” 20.10.2013-21.10.2013. Kiev Ukraine

o Международный молодежный обмен “Street art for inclusion” 02.05.2014-11.05.2014 Сумы. Украина

Дополнительные сведения:

Владение языками:

Русский - свободно;

Украинский –свободно;

Английский - хорошо;

Немецкий - базовый.

Личные качества:

- Коммуникабельность;

- Креативность, инициативность;

- Целеустремлённость, активная жизненная позиция;

- Ответственность, оптимизм, оперативность;

- Организаторские способности;

- Быстрая обучаемость.

Знание компьютера:

- Уверенный пользователь ПК ( Интернет, почтовые программы, пакет MS Office);

- базовое знание Flash.

Flash