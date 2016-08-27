Необходимо привлечь еще 200 активных таргетированных подписчиков в группу http://vk.com/mamaiya39 за 1500 рублей по тем же критериям что и в предыдущем заказе.
Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Необходимо привлечь еще 200 активных таргетированных подписчиков в группу http://vk.com/mamaiya39 за 1500 рублей по тем же критериям что и в предыдущем заказе.
Тематика - грузоперевозки, доставка грузов, транспортные компании, экспедирование грузов. Только тематические обсуждения на форумах, свежие, последнее сообщение не более недельной давности). Основные требование - форумы, которыми пользуются в городах для поиска, ...
Добрый день! Нужно увеличить кол-во пользователей группы Вконтакте для интернет-магазина детских товаров (посты не только о товарах, но интересные и полезные для мам и пап). Интересуют сроки и стоимость за 500 и 1000 ...