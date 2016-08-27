helene86

Елена helene86

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Привлечение 200 заинтересованных подписчиков в группу вконтакте
Очень приятно работать с Еленой. Рекомендую.
Все супер, в очередной раз работа выполнена на совесть
Ответный отзыв
La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Привлечение подписчиков группы Вконтакте
Очень хороший заказчик. Сотрудничеством доволен. Все недопонимания и вопросы решаются моментально. Однозначно рекомендую.
Очень довольна сотрудничеством, всё выполнено в соответствии с договоренностью, несмотря на сложности, возникшие в процессе. Очень ответственный и грамотный фрилансер, будем работать и далее.
Ответный отзыв